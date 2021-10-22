Создательница урезанной Bloodborne на PS1 показала 10 минут геймплея

Фанатка Bloodborne под ником Lilith Walther выложила видео с началом своего кастомного ремейка, который стилизован под графику PlayStation 1.
Девушка проработала даже начальную кат-сцену и создание персонажа. Lilith Walther пришлось добавить фиксацию камеры в моментах с описанием персонажей и предметов — иначе в таком низком разрешении игрок ничего не увидит.
Разработка ещё очень далека от завершения. При таком уровне полировки ей понадобится как минимум несколько лет до выхода бета-версии. Следить за обновлениями проекта можно здесь.
Это уже не первый показ проектов, стилизованных под графику первой PlayStation. Ранее инди-разработчик под ником Mishanya опубликовал короткий ролик: в нём советский монорельс передвигается по депрессивному городу будущего под музыку «Осень» за авторством российской группы «Черниковская Хата».
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