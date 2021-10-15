Советский киберпанк с монорельсом под «Черниковскую Хату» — как раз для русской души

Инди-разработчик под ником Mishanya опубликовал короткий ролик: в нём советский монорельс с PlayStation 1 передвигается в стилистике киберпанка.

Судя по тегам разработчика, модель создана на Unreal Engine 4. Музыка, играющая в видео, называется «Осень» за авторством российской группы «Черниковская Хата».

На канале Mishanya есть и другие видео в стилистке PS1. Например, управляемый Джет или сражения с Кайдзю.

Сейчас инди-разработчики всё чаще используют в своих проектах стиль игр с PS1. В основном это касается нюансов графики, которые появились вследствие технических ограничений консоли. Она не могла свободно передвигать вершины полигонов, поэтому они привязывались к конкретным точкам в пространстве. Тем не менее именно это создавало самобытный визуальный стиль.