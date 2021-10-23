В честь Маккри: до 5 ноября имя Battle.net можно поменять бесплатно

Blizzard объявила, что в честь переименования Маккри в Коула Кэссиди сменить имя смогут и все пользователи Battle.net. Акция пройдёт с 22 октября по 5 ноября.

Изменить имя пользователя можно на сайте техподдержки, заполнив специальную форму.

Воспользоваться функцией смогут даже те, кто уже использовал бесплатную возможность поменять имя.

После окончания акции переименование пользователя вновь станет платным. Обычно оно стоит 699 рублей, то есть около $ 10.

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Маккри решили переименовать после того, как из студии на фоне скандала с притеснением девушек уволили ведущего дизайнера Джесси Маккри — в его честь и назвали ковбоя. Незадолго до этого Blizzard отметила, что больше не будет называть своих героев именами реальных людей в попытке избежать подобных ситуаций.