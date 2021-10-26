Для Call of Duty: Vanguard представили новых оперативников — Дэниэла и Падмавати

В блоге PlayStation разработчики Call of Duty: Vanguard анонсировали двух новых оперативников: Дэниэла и Падмавати. Они будут доступны только в мультиплеерных режимах игры.

Первый оперативник — снайпер японо-американского происхождения по имени Дэниэл.

Его история уходит корнями в одну из самых позорных глав американской истории: интернирование японских граждан в концентрационные лагеря США во время Второй мировой войны.



Весь мир Дэниэла был уничтожен, когда его семья была отправлена в лагеря. Как и многих американцев японского происхождения, его призвали в армию, чтобы защитить нацию, не считавшую его равноправным гражданином.

Второй оперативник — индийская медсестра Падмавати. Разработчики описывают её как человека, который дважды терял свою родину: сначала её захватили колониалисты, а затем фашисты.

Поскольку она понимает истинную цену пролитой крови, Падмавати избегает романтического взгляда на войну, но без колебаний демонстрирует храбрость и лидерство на поле битвы. Она мечтает об Индии, судьба которой определяется её собственным народом, а не захватчиками извне.

Это далеко не все оперативники, которые будут доступны на релизе. Помимо Дэниэла и Падмавати, в мультиплеере также появятся персонажи из сюжетной кампании: российский снайпер Полина Петрова и британский десантник Артур Кингсли.

Ближе к релизу Sledgehammer Games поделятся деталями о других оперативниках, которые будут доступны в игре.

Новость по теме В сюжетном трейлере Call of Duty: Vanguard представили пять главных героев

Call of Duty: Vanguard выходит уже 5 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Ранее Activision пригласила военных фотографов Алекса Поттера и Себастьяно Томада Пиколмини для съёмок эффективных реалистичных сцен времён Второй мировой войны.