Для Call of Duty: Vanguard представили новых оперативников — Дэниэла и Падмавати

В блоге PlayStation разработчики Call of Duty: Vanguard анонсировали двух новых оперативников: Дэниэла и Падмавати. Они будут доступны только в мультиплеерных режимах игры.
Первый оперативник — снайпер японо-американского происхождения по имени Дэниэл.
Его история уходит корнями в одну из самых позорных глав американской истории: интернирование японских граждан в концентрационные лагеря США во время Второй мировой войны.
Весь мир Дэниэла был уничтожен, когда его семья была отправлена в лагеря. Как и многих американцев японского происхождения, его призвали в армию, чтобы защитить нацию, не считавшую его равноправным гражданином.
Второй оперативник — индийская медсестра Падмавати. Разработчики описывают её как человека, который дважды терял свою родину: сначала её захватили колониалисты, а затем фашисты.
Поскольку она понимает истинную цену пролитой крови, Падмавати избегает романтического взгляда на войну, но без колебаний демонстрирует храбрость и лидерство на поле битвы. Она мечтает об Индии, судьба которой определяется её собственным народом, а не захватчиками извне.
Это далеко не все оперативники, которые будут доступны на релизе. Помимо Дэниэла и Падмавати, в мультиплеере также появятся персонажи из сюжетной кампании: российский снайпер Полина Петрова и британский десантник Артур Кингсли.
Ближе к релизу Sledgehammer Games поделятся деталями о других оперативниках, которые будут доступны в игре.
Call of Duty: Vanguard выходит уже 5 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Ранее Activision пригласила военных фотографов Алекса Поттера и Себастьяно Томада Пиколмини для съёмок эффективных реалистичных сцен времён Второй мировой войны.
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