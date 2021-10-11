В сюжетном трейлере Call of Duty: Vanguard представили пять главных героев
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Activision выпустила сюжетный трейлер Call of Duty: Vanguard, который посвятили главным героям:
- российскому снайперу Полине Петровой
- британскому десантнику Артуру Кингсли
- американкому лётчику Уэйду Джексону
- новозеландскому штурмовику Лукасу Риггсу
- правой руке лидера спецотряда Ричарду.
Отряд собрали для работы над самыми сложными операциями — сами себя они называют Авангардом. Видимо, отсюда и подзаголовок шутера. Во время событий сюжетной кампании пятёрке героев предстоит положить конец гестапо и его лидеру Генриху Фрайзингеру.
Call of Duty: Vanguard выходит 5 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Главные герои, помимо сюжетной кампании, появятся в роли оперативников в онлайне — будь то мультиплеер или королевская битва Warzone.
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