GTA: The Definitive Edition для Nintendo Switch придётся докачивать

Различные американские ритейлеры показали бокс-арт физического издания Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на Nintendo Switch. На коробке заметили надпись об обязательной загрузке из сети.

Размер обновлённой трилогии GTA на консоли Nintendo превышает 25 ГБ. Издание VGC предположило, что на картридж не поместилась Vice City, тогда как другие части присутствуют. Вероятно, Rockstar Games решила не делать картридж с большей вместимостью и перенести игру в цифру.

GTA: The Definitive Edition представляет собой ремастеры трёх частей GTA — третьей, Vice City и San Andreas. Игры ждут как визуальные, так и геймплейные улучшения. Примечательно, что обновлённая San Andreas для Xbox попадёт в подписку Xbox Game Pass прямо с релиза.

Сборник выйдет в цифре 11 ноября, а физические издания появятся в продаже с 7 декабря. Российские ритейлеры откроют предварительные заказы до 31 октября.