Доктор Дре и Снуп Догг пишут музыку для «новой GTA»

Известный музыкальный продюсер и автор песен Доктор Дре не выпускает свои треки с 2015 года, однако, по словам его друга Снуп Догга, это скоро изменится. Причём новая музыка Дре появится в «новой GTA». Об этом Снуп рассказал в подкасте Rolling Stone Music Now.
Я знаю, что он на студии и пишет офигенную музыку. И часть его новых треков связана с будущей GTA. Да, именно там и появятся его новые песни — в GTA.
Снуп также подтвердил, что в новой игре будет музыка и от него самого. О какой конкретно игре говорил Догг — о ремастере трилогии или о GTA 6 — он не уточнил.
Rockstar отказалась комментировать слова репера, а Доктор Дре пока не подтвердил информацию. Судя по словам Снуп Догга, существует большая вероятность появления музыки рэперов именно в GTA: The Trilogy — The Definitive Edition — например, в San Andreas.
Изменения музыкальных треков в GTA — частая практика. Например, из GTA IV в 2018 году удалили 13 композиций, а из GTA: San Andreas в 2014 — 17-ть. Это связано с правами на музыку: как правило, соглашение с правообладателями заключается примерно на 10 лет. Вероятно, в трилогии ремастеров будет новая музыка, а часть старой пропадёт.
GTA: The Trilogy – The Definitive Edition выйдет 11 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК, а версии для iOS и Android появятся в первой половине 2022 года. Ранее стало известно, что физическую версию на Switch придётся докачивать. GTA 6 же, вероятно, появится не раньше 2024-2025 годов.
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