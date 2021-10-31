Roblox недоступна более 60 часов. У игроков кончается терпение

Серверы популярной игровой платформы Roblox не работают уже более 60 часов. Разработчики так и не назвали причину проблем, что вводит в недоумение поклонников проекта.
Roblox перестала работать в ночь с 28 на 29 октября. Проблема так и не решилась, поскольку многие пользователи не могут зайти в игру. В первый день фанаты выдвигали теории относительно причин неисправности, но теперь настроения изменились.
Создатели Roblox более 17 часов назад опубликовали сообщение, в котором рассказали о процессе исправления ошибки. По их словам, причина проблемы найдена, и идут необходимые технические работы для скорейшего восстановления сервиса.
Однако пользователи устали ждать, и надежда на скорейший доступ к игре сменилась иронией.
У вас есть 24 часа, или я буду играть в это.
Прошло уже несколько дней без Roblox. У меня высокая температура и Roblox — моё единственное спасение. Неисправность игры очень травмирует, как будто моя рука сломалась пополам от моей ярости. Верните игру, пожалуйста.
Roblox — онлайн-платформа, в которой игроки создают виртуальные миры и игры, а также делятся ими с другими пользователями. Аудитория сервиса насчитывает несколько сотен миллионов человек в месяц.
Roblox доступна на ПК, Xbox One, iOS и Android.
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