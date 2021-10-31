«Единственный способ победить — пойти на всё». Финальный трейлер «Аркейн»

Riot Games вместе с Netflix представили финальный трейлер мультсериала «Аркейн» по League of Legends. Премьера состоится через неделю, 7 ноября, в 5:00 мск.
Шоу покажет историю сестёр Джинкс и Вай из League of Legends. Из популярной MOBA в сериале появятся уже известные чемпионы Джейс, Кейтлин и Виктор, а также новые персонажи вселенной.
События «Аркейн» развернутся между двумя городами: неблагополучным Зауном и прогрессивным Пилтовером. Хрупкий баланс между поселениями нарушит изобретение технологии, благодаря которой любой сможет контролировать магическую энергию.
Премьера «Аркейн» состоится 7 ноября на платформах Netflix и Twitch в 5:00 мск. За несколько часов до этого завершится финал чемпионата мира по League of Legends. Вторая серия появится 13 ноября, а третья — 20 ноября. Всего запланировано 3 части по 3 серии.
Как отмечают создатели «Аркейн», для комфортного просмотра шоу не нужно знать вселенную League of Legends. Сериал станет самодостаточным произведением. Вчера стало известно, что в Fortnite появится облик Джинкс, главной героини мультфильма.
- 31 октября 2021
-
19:01
-
18:31
-
18:01
-
17:13
-
15:53
-
15:10
-
14:37
-
13:49
-
12:54
- 30 октября 2021
-
23:48
-
19:20
-
18:31
-
17:48
-
16:57
-
16:08
-
15:50
-
14:54
-
14:01
-
13:16
- 29 октября 2021
-
23:22
-
22:03
-
21:46
-
20:58
-
19:56
-
19:21
-
18:51
-
18:24
-
17:38
-
17:35
-
17:15
-
16:59
-
16:39
-
16:05
-
15:23
-
14:21