«Единственный способ победить — пойти на всё». Финальный трейлер «Аркейн»

Riot Games вместе с Netflix представили финальный трейлер мультсериала «Аркейн» по League of Legends. Премьера состоится через неделю, 7 ноября, в 5:00 мск.

Шоу покажет историю сестёр Джинкс и Вай из League of Legends. Из популярной MOBA в сериале появятся уже известные чемпионы Джейс, Кейтлин и Виктор, а также новые персонажи вселенной.

События «Аркейн» развернутся между двумя городами: неблагополучным Зауном и прогрессивным Пилтовером. Хрупкий баланс между поселениями нарушит изобретение технологии, благодаря которой любой сможет контролировать магическую энергию.

Премьера «Аркейн» состоится 7 ноября на платформах Netflix и Twitch в 5:00 мск. За несколько часов до этого завершится финал чемпионата мира по League of Legends. Вторая серия появится 13 ноября, а третья — 20 ноября. Всего запланировано 3 части по 3 серии.

Как отмечают создатели «Аркейн», для комфортного просмотра шоу не нужно знать вселенную League of Legends. Сериал станет самодостаточным произведением. Вчера стало известно, что в Fortnite появится облик Джинкс, главной героини мультфильма.