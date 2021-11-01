50% россиян считают, что киберспорт в России следует развивать
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ВЦИОМ провёл опрос среди граждан России по поводу киберспорта, из которого стали известны интересные сведения об осведомлённости россиян о виртуальных соревнованиях.
- 58% респондентов знают про победу российской команды Team Spirit на The International 10, а 10% из них хорошо разбираются в теме.
- Почти 70% россиян не хотят, чтобы киберспорт приравнивали к обычному спорту, однако 27% считают, что это можно сделать.
- За развитие киберспорта в России выступила половина опрошенных. тогда как 33% противоположного мнения.
- 46% россиян не хотят, чтобы их ребёнок увлекался киберспортом, а вот 34% респондентов отнеслись бы к этому положительно.
Вероятно, на результаты опроса в какой-то степени повлияла победа Team Spirit и та денежная сумма, которую выиграла команда.
Члена команды Team Spirit Илью Yatoro Мулярчука по ошибки заблокировали на Twitch. Киберспортсмена на некоторое время забанили за «распространение вредоносного ПО».
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