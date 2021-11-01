50% россиян считают, что киберспорт в России следует развивать

ВЦИОМ провёл опрос среди граждан России по поводу киберспорта, из которого стали известны интересные сведения об осведомлённости россиян о виртуальных соревнованиях.

58% респондентов знают про победу российской команды Team Spirit на The International 10, а 10% из них хорошо разбираются в теме.

респондентов знают про победу российской команды Team Spirit на The International 10, а из них хорошо разбираются в теме. Почти 70% россиян не хотят, чтобы киберспорт приравнивали к обычному спорту, однако 27% считают, что это можно сделать.

россиян не хотят, чтобы киберспорт приравнивали к обычному спорту, однако считают, что это можно сделать. За развитие киберспорта в России выступила половина опрошенных. тогда как 33% противоположного мнения.

опрошенных. тогда как противоположного мнения. 46% россиян не хотят, чтобы их ребёнок увлекался киберспортом, а вот 34% респондентов отнеслись бы к этому положительно.

Вероятно, на результаты опроса в какой-то степени повлияла победа Team Spirit и та денежная сумма, которую выиграла команда.

Члена команды Team Spirit Илью Yatoro Мулярчука по ошибки заблокировали на Twitch. Киберспортсмена на некоторое время забанили за «распространение вредоносного ПО».