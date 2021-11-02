В Fortnite достигли 1000-го уровня — это считалось невозможным

Игрок под ником Rages Revenge достиг 1000-го уровня в Fortnite. До этого такого результата не смог достичь никто. В сообществе королевской битвы говорили о том, что это невозможно, но теперь миф развеян.

Геймер провёл двухчасовую прямую трансляцию, на которой и показал достижение 1000-го уровня. Накопить очки игрок смог с помощью глитчей, позволяющих увеличить опыт. Такое стало доступно с выходом восьмого сезона, и, вероятно, подобное может не повториться. Со стартом девятого сезона весь прогресс сбросится.

Никакой награды за это достижение Rages Revenge не получил. Вероятно, как только разработчики узнают о подвиге геймера, то его как-нибудь поощрят. Пока что Epic Games никак не отреагировала.

Поддержка Fortnite в Китае прекратится уже 15 ноября. Одной из причин могут послужить законы о видеоиграх, которые ввели в стране.