Культовых героев PlayStation официально показали в рекламе с УЕФА

В сети появился официальный рекламный ролик Лиги чемпионов УЕФА с персонажами из франшиз PlayStation — ранее он публиковался отрывками в плохом качестве.
В ролике Кратос и Атрей возглавляют одну из команд, а Рэтчет и Кланк появляются из другого измерения, чтобы оказать помощь травмированному футболисту. Дрейк забирается на верёвке на самых верх, чтобы посмотреть матч из самой удобной позиции, а Элой в тренерском штабе подсказывает игрокам, по какой именно схеме они должны играть.
Возможно, в сети появятся ещё и другие ролики с героями PlayStation — их у компании ещё довольно много. В целом подобная реклама в последнее время уже не удивляет. Сейчас всё больше крупных компаний пытаются совмещать разные медиа, включая спортивные мероприятия и кино. В этом в том числе поспособствовал успех Fortnite.
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