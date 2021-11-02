Культовых героев PlayStation официально показали в рекламе с УЕФА

В сети появился официальный рекламный ролик Лиги чемпионов УЕФА с персонажами из франшиз PlayStation — ранее он публиковался отрывками в плохом качестве.

В ролике Кратос и Атрей возглавляют одну из команд, а Рэтчет и Кланк появляются из другого измерения, чтобы оказать помощь травмированному футболисту. Дрейк забирается на верёвке на самых верх, чтобы посмотреть матч из самой удобной позиции, а Элой в тренерском штабе подсказывает игрокам, по какой именно схеме они должны играть.

Возможно, в сети появятся ещё и другие ролики с героями PlayStation — их у компании ещё довольно много. В целом подобная реклама в последнее время уже не удивляет. Сейчас всё больше крупных компаний пытаются совмещать разные медиа, включая спортивные мероприятия и кино. В этом в том числе поспособствовал успех Fortnite.