Roblox вновь полноценно работает. На восстановление ушло больше трёх дней

В ночь на 1 ноября сервера Roblox наконец-то восстановились. Об этом разработчики сообщили в «Твиттере».

Roblox снова в сети. Ещё раз спасибо за понимание и вашу поддержку.

На нахождение проблемы и её устранение у разработчиков ушло чуть больше трёх дней. Генеральный директор компании Roblox Corporation Дэвид Башуки рассказал о ситуации подробнее и извинился за долгое ожидание.

Как известно, недавно на нашей платформе произошёл продолжительный сбой. Приносим извинения за то, что нам потребовалось так много времени, чтобы восстановить работу серверов.

По словам Башуки, разработчики узнали о проблеме недоступности игры в ночь с 28 на 29 октября — сразу же, как она появилась. Автоматические внутренние тестирования платформы не выявили отклонений, поэтому создателям пришлось вручную искать ошибку, которая привела к падению сервиса.

Это была особенно сложная ситуация, поскольку в ней участвовали сразу несколько факторов. Ядро системы оказалось перегружено из-за ошибки в наших коммуникациях с внутренними сервисами при большой нагрузке.



Это не было связано с огромным наплывом игроков. Вероятно, ошибка была вызвана ростом числа серверов в наших центрах обработки данных. В результате большинство сервисов в Roblox не могли эффективно взаимодействовать друг с другом.

Башуки также пообещал выложить подробный инженерный отчёт об ошибке и мерах, которые предпримет компания. В том числе для того, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. В конце своего обращения глава компании заверил, что прогресс пользователей в безопасности — ошибка не затронула созданные миры игроков.

Новость по теме Roblox внезапно перестала работать — сбои продолжаются больше 11 часов

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Аудитория игры превышает 217 млн пользователей. Проблемы с доступом к Roblox начались в ночь с 28 на 29 октября, в результате проект был недоступен в течение трёх дней.