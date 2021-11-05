Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мнения зрителей и критиков о «Вечных» разошлись — аудитория хвалит фильм

Мнения зрителей и критиков о «Вечных» разошлись — аудитория хвалит фильм
Комментарии

Блокбастер «Вечные» стал самым худшим фильмом Marvel Studios. У картины всего 50% «свежести» от различных критиков на сайте Rotten Tomatoes, что автоматически делает её «гнилой». Однако мнения простых зрителей отличаются — пользовательская оценка уже на отметке в 86%.

Отзывов от зрителей уже больше тысячи, и в основном они положительные. Если критики ругают фильм за плохой сюжет и скучных персонажей, то аудитория говорит обратное. Притом некоторые утверждают, что оценки блокбастеру занижают специально для привлечения внимания.

Действительно ли критики намеренно «топят» фильм в плохих отзывах, неизвестно. Оценить картину самим можно будет с 8 ноября.

Сколько можно? Отложили «Ведьмака» с Cyberpunk 2077 и Diablo 4 с Overwatch 2 / Чемп.NEWS Сколько можно? Отложили «Ведьмака» с Cyberpunk 2077 и Diablo 4 с Overwatch 2 / Чемп.NEWS

Режиссёр картины Хлоя Чжао рассказала, какой персонаж появился во второй сцене после титров. Этот герой сыграет большую роль в будущих фильмах киновселенной Marvel.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021