Мнения зрителей и критиков о «Вечных» разошлись — аудитория хвалит фильм

Блокбастер «Вечные» стал самым худшим фильмом Marvel Studios. У картины всего 50% «свежести» от различных критиков на сайте Rotten Tomatoes, что автоматически делает её «гнилой». Однако мнения простых зрителей отличаются — пользовательская оценка уже на отметке в 86%.
Отзывов от зрителей уже больше тысячи, и в основном они положительные. Если критики ругают фильм за плохой сюжет и скучных персонажей, то аудитория говорит обратное. Притом некоторые утверждают, что оценки блокбастеру занижают специально для привлечения внимания.
Действительно ли критики намеренно «топят» фильм в плохих отзывах, неизвестно. Оценить картину самим можно будет с 8 ноября.
Режиссёр картины Хлоя Чжао рассказала, какой персонаж появился во второй сцене после титров. Этот герой сыграет большую роль в будущих фильмах киновселенной Marvel.
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