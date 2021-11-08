Больше без переносов: Horizon Forbidden West выдали рейтинг в Корее

4 ноября Horizon Forbidden West получила возрастной рейтинг в Южной Корее — «18+». С чем связана такая высокая возрастная квалификация, пока не сообщается.

Получение разрешения на продажу означает, что разработка контента для игры уже закончена и производственный цикл подходит к концу. Поэтому переносов, только если совсем небольших, можно не ожидать. Релиз наверняка случится в срок — 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5.

Ранее студия Guerrilla в блоге PlayStation подробно рассказала об особенностях Forbidden West. По словам разработчиков, в первую очередь они хотели предоставить игрокам свободу действий, а улучшенная боевая система создана специально для того, чтобы игрок комбинировал ближний и дальний бои.