В России каждая новая партия PS5 и Xbox Series удовлетворяет лишь 1% предзаказов

«Известия» со ссылкой на свои источники сообщили о крайней нехватке консолей нового поколения для удовлетворения спроса в России. Целая партия устройств удовлетворяет только 1% предзаказов.

Также на дефицит влияет пандемия коронавируса, из-за которой страдают производство комплектующих и логистика, в том числе для PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. По словам источника «Известий», нерегулярность цикла производства — это общемировая проблема, которая не обошла стороной и Россию.

Xbox Series

К новогодним праздникам в этом году возможно появление больших партий электроники, на которую есть сильный спрос. Однако общий дефицит смартфонов и игровых приставок будет присутствовать до конца 2022 года.

Раннее глава Intel Пэт Гелсинджер и глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер высказывали схожую позицию. По их мнению, нехватка полупроводников, необходимых для производства видеокарт для PS5 и Xbox Series, сохранится до 2023 года.