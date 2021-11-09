Arkane Lyon возглавил геймдизайнер Deathloop Динга Бакаба

Студию Arkane Lyon (Deathloop, Dishonored 2) возглавил геймдизайнер Динга Бакаба. На посту руководителя он заменил Ромуальда Капрона, который покинул студию из-за желания проводить больше времени с семьёй. При этом Бакаба не перестанет принимать участие в создании игр.
Динга Бакаба работает в Arkane уже больше 10 лет. Он трудился над Dishonored, Dishonored 2 и Dishonored: Death of the Outsider. Над чем сейчас трудится его подразделение — неизвестно.
Одно из подразделений Arkane — Arkane Austin — создаёт иммерсивный кооперативный шутер про вампиров Redfall. Игру анонсировали летом 2021 года, и она выйдет летом 2022-го на ПК и Xbox Series. Будет возможность прохождения как с друзьями, так и в одиночку.
Хидео Кодзима в «Твиттере» намекает на работу над серией Metal Gear Solid. Фанаты сходят с ума и гадают, что может иметь в виду геймдизайнер.
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