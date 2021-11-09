Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Arkane Lyon возглавил геймдизайнер Deathloop Динга Бакаба

Arkane Lyon возглавил геймдизайнер Deathloop Динга Бакаба
Комментарии

Студию Arkane Lyon (Deathloop, Dishonored 2) возглавил геймдизайнер Динга Бакаба. На посту руководителя он заменил Ромуальда Капрона, который покинул студию из-за желания проводить больше времени с семьёй. При этом Бакаба не перестанет принимать участие в создании игр.

Динга Бакаба работает в Arkane уже больше 10 лет. Он трудился над Dishonored, Dishonored 2 и Dishonored: Death of the Outsider. Над чем сейчас трудится его подразделение — неизвестно.

Одно из подразделений Arkane — Arkane Austin — создаёт иммерсивный кооперативный шутер про вампиров Redfall. Игру анонсировали летом 2021 года, и она выйдет летом 2022-го на ПК и Xbox Series. Будет возможность прохождения как с друзьями, так и в одиночку.

Мемы про колено, моды и атмосфера. За что мы любим The Elder Scrolls 5: Skyrim Мемы про колено, моды и атмосфера. За что мы любим The Elder Scrolls 5: Skyrim

Хидео Кодзима в «Твиттере» намекает на работу над серией Metal Gear Solid. Фанаты сходят с ума и гадают, что может иметь в виду геймдизайнер.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021