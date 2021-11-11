Неймар возглавил восьмую команду недели FIFA 22 Ultimate Team
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EA анонсировала восьмую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил Неймар с рейтингом 92. Рядом с ним расположились Леон Горецка с показателем 88 и Жуан Канселу с 87 баллами.
Лучшие карточки восьмой недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Неймар (92)
- Леон Горецка (88)
- Жуан Канселу (87)
- Янн Зоммер (86)
- Яго Аспас (86)
- Кристофер Нкунку (86)
- Луис Альберто (86)
- Маркос Акунья (86)
Футболисты доступны в игровых наборах до 11 ноября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее Александр Головин стал лучшим российским футболистом в Football Manager 2022 — его внутриигровой рейтинг составил 147 баллов. Сразу за ним расположились Алексей Миранчук (140 баллов) и Артём Дзюба (139 баллов).
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