Через 30 часов кризиса Rockstar Games Launcher вернулась, но GTA: Definitive Edition — нет

Rockstar удалось справится с кризисом собственного клиента, который был в итоге недоступен более 30 часов. Параллельно этому нельзя было сыграть во многие игры на ПК, включая GTA Online, Red Dead Redemption 2, Red Dead Online и свежую Grand Theft Auto: The Definitive Edition.

О возвращении серверов студия сообщила в три часа ночи 13 ноября, поблагодарив всех за терпение и ожидание.

RGL доступен, однако GTA: The Definitive Edition всё ещё недоступна для игры и покупки. Причина: мы удаляем из клиента файлы, которых там не должно быть. Мы приносим извинения за трудности и надеемся исправить их как можно скорее.

Видимо, Rockstar прекратила продажи сборника и отключила даже возможность играть в него из-за файлов вроде музыкальных композиций. Как обнаружили фанаты, в том же ремастере GTA: San Andreas содержится вырезанная музыка, просто её отключили для воспроизведения.

Ремастер GTA оказался под гнётом критики за технические проблемы, недоработок, багов и глитчей. Причём многие проблемы пришли напрямую из мобильных версий игр, на которых и основаны новые ремастеры.