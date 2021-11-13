Через 30 часов кризиса Rockstar Games Launcher вернулась, но GTA: Definitive Edition — нет

Rockstar удалось справится с кризисом собственного клиента, который был в итоге недоступен более 30 часов. Параллельно этому нельзя было сыграть во многие игры на ПК, включая GTA Online, Red Dead Redemption 2, Red Dead Online и свежую Grand Theft Auto: The Definitive Edition.
О возвращении серверов студия сообщила в три часа ночи 13 ноября, поблагодарив всех за терпение и ожидание.
RGL доступен, однако GTA: The Definitive Edition всё ещё недоступна для игры и покупки. Причина: мы удаляем из клиента файлы, которых там не должно быть. Мы приносим извинения за трудности и надеемся исправить их как можно скорее.
Видимо, Rockstar прекратила продажи сборника и отключила даже возможность играть в него из-за файлов вроде музыкальных композиций. Как обнаружили фанаты, в том же ремастере GTA: San Andreas содержится вырезанная музыка, просто её отключили для воспроизведения.
Ремастер GTA оказался под гнётом критики за технические проблемы, недоработок, багов и глитчей. Причём многие проблемы пришли напрямую из мобильных версий игр, на которых и основаны новые ремастеры.
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