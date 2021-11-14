СМИ: полноценный трейлер «Человека-паука: Нет пути домой» представят в ночь на среду

Второй трейлер «Человека-паука: Нет пути домой» покажут в ночь со вторника на среду на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе. На него попадут поклонники дружелюбного соседа по билетам.

Когда трейлер опубликуют на YouTube, пока неизвестно.

Мероприятие для поклонников кинематографической вселенной Marvel начнётся с показа трейлера «Человека-паука: Нет пути домой» в среду в 04:00 мск. После этого посетителей ожидают различные сюрпризы.

Ранее Sony представила первый постер фильма, на котором есть намёки на появление Песочного человека и Электро. Среди злодеев в «Человеке-пауке: Нет пути домой» точно появится Доктор Октавиус, к роли которого вернётся Альфред Молина, и Зелёный гоблин. Кто сыграет последнего, пока не раскрыли. По слухам, Уильям Дефо.

Также в Сети появились кадры сразу с тремя Паучками с Холландом, Магуайером и Гарфилдом. Премьера «Человек-паук: Нет пути домой» в России состоится 16 декабря.