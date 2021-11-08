Sony показала официальный постер фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Утром 8 ноября компания Sony опубликовала новый постер фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

На постере можно увидеть щупальца доктора Октавиуса — к его роли вернулся Альфред Молина. На заднем плане виднеется Зелёный Гоблин — вернётся ли к своей роли Уиллем Дефо, пока не сообщается. При этом на фоне есть молния и песок — возможно, это намёки на появление Песочного человека и Электро.

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится 16 декабря, а свежий трейлер должен подоспеть к концу ноября.

Ранее, бразильская сеть кинотеатров Ingresso указала продолжительность ленты. Если данные верны, то картина продлится 2 часа и 39 минут. Таким образом, «Нет пути домой» может стать самым длинным сольным фильмом в киновселенной Marvel.