Игроки громят рейтинги Battlefield 2042 на Metacritic

Battlefield 2042 вышла в раннем доступе 12 ноября, однако пользовательские оценки на Metacritic стали доступны только сегодня утром. Первые отзывы от игроков неутешительны: средний балл на агрегаторе не превышает 2,6 из 10 и продолжает падать.

Помимо множества багов и плохой производительности, пользователи критикуют геймплейные изменения проекта — например, отсутствие таблицы лидеров и классов, а также упрощённые разрушения построек.

Legendary_D17

Таблицы лидеров нет. Никаких разрушений. Слишком мало серверов. Статистики нет. Нет голосового чата. А это оружие… В игре всего 4 штурмовые винтовки. Это что, шутка? Battlefield 2042 пытается быть смесью Warzone, Fortnite, R6 Siege, Apex, но у неё совсем не получается.



Это незаконченная, неотполированная и сломанная игра.

Не покупайте её, пока всё не исправят!

Также игроки критикуют специалистов и жалуются на невозможность переназначить управление для транспортных средств и летательных аппаратов.

Punkstyler

В игре ужасный звук, мало контента. Специалисты слишком несбалансированы и убивают всё желание играть в эту игру. Так же как и баги — из-за них играть совершенно невозможно. И в игре почему-то нет переназначения клавиш для летательных аппаратов.

В данный момент у проекта около 800 отзывов, 613 из них отрицательные.

Ранее Battlefield 2042 оценили критики. Средний балл на Metacritic составляет 80, однако многие журналисты ругают техническую часть проекта. По их мнению, на исправление всех ошибок могут уйти месяцы. Полноценный выход проекта состоится 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.