Apex Legends для PS5 и Xbox Series могут запустить в начале 2022 года

Apex Legends должна получить полноценные версии для PS5 и Xbox Series. Вопрос в том, когда это произойдёт. Хотя сама Respawn анонсировала работу над некстген-вариантами ещё в начале 2021-го, от студии уже давно не было новостей. Однако это не помешало датамайнерам раскопать в файлах игры упоминание некстген-версий.

Обычно такое происходит перед скорым релизом. Авторы заранее готовят все файлы и адаптируют Apex Legends под новые консоли.

Из технических деталей известно, что некстген-версия королевской битвы получит поддержку 120 FPS, функций геймпада DualSense и другие фишки. Предположительно, релиз произойдёт в феврале 2022-го — после окончания сезона «Побег». Ещё в следующем году ожидается появление общего прогресса между платформами.

Apex Legends доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.