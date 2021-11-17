Триал Call of Duty: Vanguard решили провести к старту Battlefield 2042 и Halo Infinite

Activision объявила о выходе триал-версии Call of Duty: Vanguard. Игроки смогут полностью бесплатно поиграть в мультиплеер и зомби-режим с 18 по 22 ноября на ПК и консолях. Доступ откроется в 21:00 мск.
Издание VGC отмечает, что это нехарактерный ход от Activision, — игра вышла меньше двух недель назад. Скорее всего, это связано с неутешительные продажами: как минимум в Британии проект показал худший старт за последние 14 лет.
Также аналитики считают, что это в том числе ответ на неожиданный выход бесплатного мультиплеера Halo Infinite. К тому же 19 ноября состоится полноценный релиз Battlefield 2042, и теперь у игроков появится выбор, во что им сыграть на этих выходных.
Ранее отдельная команда модераторов Call of Duty поделилась новым отчётом. Теперь читеров и злостных нарушителей будут блокировать сразу во всех частях: и прошлых, и будущих.
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