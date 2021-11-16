Теперь читеров Call of Duty банят сразу во всех частях — и прошлых, и будущих

Отдельная команда по модерации Call of Duty опубликовала новый пост в своём блоге. Помимо отчёта об успешной интеграции нового античита в Vanguard, команда рассказала о новых правилах блокировок.
Теперь, если пользователь замечен в каком-либо мошенничестве (например, читерстве) или любом другом злостном нарушении, он отправится на пожизненную блокировку. Однако не только в той игре, где он нарушил правила, но и в прошлых и последующих частях серии.
Мы хотим испортить жизнь читерам настолько, насколько это вообще возможно.
Разработчики также рассказали, что подобную блокировку получить довольно сложно: главное — не быть читером. Все спорные ситуации создатели просматривают лично: в таком случае человеку могут закрыть доступ к игре на некоторое время, пока не будет принято решение о введении мер.
Интеграция нового античита Ricochet в Warzone произойдёт уже 3 декабря. Ранее стало известно, что продажи Call of Duty: Vanguard в Британии показали худший старт с 2007 года.
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