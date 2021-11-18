Создатели Age of Empires IV представили обновления на ближайшие полгода
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Студии World’s Edge и Relic Entertainment рассказали о будущем Age of Empires 4. Разработчики подробно описали ближайшие нововведения и поделились планами на будущее.
Зима
- Введение внутриигровых очков. В игру добавят подсчёт очков, о котором фанаты просили с релиза игры.
- Улучшение визуального отображения. Авторы доработают интерфейс, увеличив размер иконок более важных зданий. Также городской центр станет немного заметнее.
- Просмотр карты после боя. Классическая функция серии вернётся в ближайшие месяцы. После окончания матча можно будет рассмотреть всю карту и узнать, в каком направлении развивался противник.
- Исправления баланса. Арбалетчиков и копейщиков усилят перед конницей. А у Монголов подкорректируют «мобильность».
Весна
- Появление модификаций. Разработчики заявили, что моды будут очень удобно интегрированы в игру. Возможно, это будет реализовано через мастерскую Steam.
- Введение рейтинговых сезонов. Сезон будет длиться 3 месяца. За поднятие рейтинга игроки получат эксклюзивные бонусы и награды.
- Функция патрулирования. По многочисленным запросам разработчики добавят функцию патрулирования, которая была в серии с первой части.
В дальнейшем создатели планируют улучшать пользовательский опыт. В игре появится глобальная очередь строительства и насмешки. Также разработчики подкорректируют ботов и введут индикаторы точек пути.
Ранее для Age of Empires IV вышел первый патч. Он исправил некоторые проблемы производительности и подкорректировал игровой баланс.
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