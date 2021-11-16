Для Age of Empires 4 вышел первый патч. Он ослабил Монголов

Разработчики Age of Empires 4 представили первый патч под номером 7989. Он призван исправить проблемы с производительностью и игровым балансом.

В первую очередь авторы рассказали об исправлении бага с камерой. Ранее при отдалении или приближении резко падала производительность, а теперь ошибку авторы устранили. Также разработчики исправили редкий баг с пропажей панели со здоровьем юнитов.

Обновление внесло и некоторые геймплейные изменения. Теперь кочевой народ Монголов больше не может переносить свой «Городской центр» близко к зданиям противников — этим очень часто пользовались игроки в мультиплеере. Теперь главное здание можно строить не ближе, чем «20 юнитов» от центра противников.

Разработчики также рассказали о невозможности просмотра повторов со старых патчей. Проблема затронула и некоторые сохранения, однако авторы делают всё возможное, чтобы это больше не повторилось в последующих обновлениях.

Патч 7989 для Age of Empires IV уже доступен для загрузки на ПК в Steam и Microsoft Store.