Для Battlefield 2042 вышел первый патч. Он исправил лишь часть проблем

DICE выпустила первое обновление для Battlefield 2042. Разработчики назвали патч «совсем небольшим», он призван исправить ошибки, которые обнаружили до старта раннего доступа.

Обновление в первую очередь наладит стабильность серверов и снизит подтормаживания на картах «Прорыва». Теперь при наведении камеры на союзников игра будет корректно отображать их никнеймы. Также разработчики исправили многочисленные ошибки в режиме Hazard Zone. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

Авторы рассказали, что два крупных патча со множеством изменений выйдут в ближайший месяц. Это совпадает с информацией инсайдера Тома Хендерсона. По его словам, следующий апдейт с исправлением ошибок должен выйти до конца ноября. А через неделю после этого выйдет декабрьское обновление — оно «улучшит пользовательский опыт».

Ранее игроки обнаружили ещё один эксплойт у специалиста Дозера: он способен проходить сквозь стены с помощью щита.