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Для Battlefield 2042 вышел первый патч. Он исправил лишь часть проблем

Для Battlefield 2042 вышел первый патч. Он исправил лишь часть проблем
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DICE выпустила первое обновление для Battlefield 2042. Разработчики назвали патч «совсем небольшим», он призван исправить ошибки, которые обнаружили до старта раннего доступа.

Обновление в первую очередь наладит стабильность серверов и снизит подтормаживания на картах «Прорыва». Теперь при наведении камеры на союзников игра будет корректно отображать их никнеймы. Также разработчики исправили многочисленные ошибки в режиме Hazard Zone. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

Обзор Battlefield 2042. Масштаб ей не к лицу Обзор Battlefield 2042. Масштаб ей не к лицу

Авторы рассказали, что два крупных патча со множеством изменений выйдут в ближайший месяц. Это совпадает с информацией инсайдера Тома Хендерсона. По его словам, следующий апдейт с исправлением ошибок должен выйти до конца ноября. А через неделю после этого выйдет декабрьское обновление — оно «улучшит пользовательский опыт».

Ранее игроки обнаружили ещё один эксплойт у специалиста Дозера: он способен проходить сквозь стены с помощью щита.

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