Умер актёр Игорь Савочкин, звезда «Ночного дозора» и короткометражки по Papers, Please

17 ноября скончался российский актёр Игорь Савочкин. Причина смерти не уточняется, но неделей ранее мужчину госпитализировали с жалобами на боли в спине. Савочкину стало лучше и он собирался выписываться. Также известно, что актёр боролся с онкологическим заболеванием и проблемами с печенью.

В фильмографии актёра есть множество картин. Наибольшую известность он получил за роли в лентах «Дневной дозор», «Ночной дозор» и «Левиафан». Также Савочкин снялся в короткометражке по игре Papers, Please, которая собрала уже почти 13 млн просмотров при почти миллионе лайков.

При жизни об актёре отзывались положительно. Друзья, коллеги и близкие люди считали Савочкина добрым человеком, который готов прийти на помощь в трудную минуту.