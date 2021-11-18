Умер актёр Игорь Савочкин, звезда «Ночного дозора» и короткометражки по Papers, Please
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17 ноября скончался российский актёр Игорь Савочкин. Причина смерти не уточняется, но неделей ранее мужчину госпитализировали с жалобами на боли в спине. Савочкину стало лучше и он собирался выписываться. Также известно, что актёр боролся с онкологическим заболеванием и проблемами с печенью.
В фильмографии актёра есть множество картин. Наибольшую известность он получил за роли в лентах «Дневной дозор», «Ночной дозор» и «Левиафан». Также Савочкин снялся в короткометражке по игре Papers, Please, которая собрала уже почти 13 млн просмотров при почти миллионе лайков.
При жизни об актёре отзывались положительно. Друзья, коллеги и близкие люди считали Савочкина добрым человеком, который готов прийти на помощь в трудную минуту.
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