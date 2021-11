В Epic Games Store бесплатно раздают сразу три игры

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 25 ноября в цифровом магазине можно забрать Never Alone, Guild of Dungeoneering и музыкальный проект группы Radiohead — Kid A Mnesia Exhibition.

Never Alone представляет собой адвенчуру, в которой игроки возьмут на себя роль девочки Нуны и отправятся на опасные просторы Арктики. В путешествии её сопровождает песец, за которого тоже можно играть. Игру можно пройти с другом.

Guild of Dungeoneering — пошаговая карточная игра, где нужно бродить по подземельям и сражаться с врагами. Главная особенность игры в том, что управлять персонажем напрямую нельзя — необходимо строить вокруг него данжи.

Совместный проект группы Radiohead и Epic Games, Kid A Mnesia Exhibition, представляет собой аудиовизуальную игру. Разработчики отмечали, что игроки погрузятся в перевёрнутую аналоговую вселенную.

Следующий бесплатный лот заняла theHunter: Call of the Wild.

Из жизни ушёл актёр Игорь Савочкин. Наибольшую известность он получил за роли в «Ночном дозоре», «Дневном дозоре» и короткометражке по игре Papers, Please.