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Джефф Каплан защищал команду Overwatch от «корпоративного бреда» Activision Blizzard

Джефф Каплан защищал команду Overwatch от «корпоративного бреда» Activision Blizzard
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Геймдизайнер Overwatch Джефф Каплан покинул Activision Blizzard в 2019 году. Причину своего ухода разработчик не назвал, но не исключено, что в этот процесс вмешались «сверху». Продюсер соревновательного шутера Трейси Кеннеди рассказала, что Каплан всегда защищал свою команду от «корпоративного бреда» компании.

По словам Кеннеди, геймдизайнер боролся с давлением руководства и не позволял, чтобы нападкам подвергалась его команда. К тому же он просто был «отличным и добрым парнем».

Многие называют Каплана настоящим «отцом» Overwatch и считают, что шутер стал таким популярным именно за счёт его стараний и обратной связи с аудиторией. Сейчас место Каплана занимает Аарон Келлер.

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