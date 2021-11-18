Джефф Каплан защищал команду Overwatch от «корпоративного бреда» Activision Blizzard

Геймдизайнер Overwatch Джефф Каплан покинул Activision Blizzard в 2019 году. Причину своего ухода разработчик не назвал, но не исключено, что в этот процесс вмешались «сверху». Продюсер соревновательного шутера Трейси Кеннеди рассказала, что Каплан всегда защищал свою команду от «корпоративного бреда» компании.
По словам Кеннеди, геймдизайнер боролся с давлением руководства и не позволял, чтобы нападкам подвергалась его команда. К тому же он просто был «отличным и добрым парнем».
Многие называют Каплана настоящим «отцом» Overwatch и считают, что шутер стал таким популярным именно за счёт его стараний и обратной связи с аудиторией. Сейчас место Каплана занимает Аарон Келлер.
После материала The Wall Street Journal о Бобби Котике ситуация в Activision Blizzard накалилась, кажется, до предела. Вскрылись детали ухода Джен Онил, а об отстранении Котика заговорили даже аукционеры.
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