В FIFA 22 Ultimate Team раздадут карточку восходящей звезды

Electronic Arts объявила о новой акции на своём сайте. Каждый, кто сыграет в FIFA 22 до 14 января, получит случайную карточку восходящей звезды в режиме Ultimate Team. Эти версии игроков созданы в честь определяющего момента в их карьерах на настоящий момент, после которого мир узнал об их таланте.
В список вошли:
- Килиан Мбаппе — 86
- Фил Фоден — 85
- Тео Эрнандес — 85
- Кристиан Пулишич — 83
- Джуд Белингем — 81
- Эдуарду Камавинга — 81
Пользователи, сыгравшие в FIFA 22 до 14 января, получат набор с одним из этих игроков уже 15 декабря. С полной информацией об акции можно ознакомиться здесь. Примечательно, что карточка Килиана Мбаппе хуже его нынешней, а у остальных футболистов — наоборот.
Ранее в FIFA 22 Ultimate Team стартовал ивент NUMBERSUP — в игре появились новые версии футболистов. У них будут развиваться определённые характеристики в зависимости от выбранной модели бутс adidas.
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