В FIFA 22 Ultimate Team раздадут карточку восходящей звезды

Electronic Arts объявила о новой акции на своём сайте. Каждый, кто сыграет в FIFA 22 до 14 января, получит случайную карточку восходящей звезды в режиме Ultimate Team. Эти версии игроков созданы в честь определяющего момента в их карьерах на настоящий момент, после которого мир узнал об их таланте.

В список вошли:

Килиан Мбаппе — 86

Фил Фоден — 85

Тео Эрнандес — 85

Кристиан Пулишич — 83

Джуд Белингем — 81

Эдуарду Камавинга — 81

Пользователи, сыгравшие в FIFA 22 до 14 января, получат набор с одним из этих игроков уже 15 декабря. С полной информацией об акции можно ознакомиться здесь. Примечательно, что карточка Килиана Мбаппе хуже его нынешней, а у остальных футболистов — наоборот.

Ранее в FIFA 22 Ultimate Team стартовал ивент NUMBERSUP — в игре появились новые версии футболистов. У них будут развиваться определённые характеристики в зависимости от выбранной модели бутс adidas.