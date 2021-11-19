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В FIFA 22 Ultimate Team раздадут карточку восходящей звезды

В FIFA 22 Ultimate Team раздадут карточку восходящей звезды
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Electronic Arts объявила о новой акции на своём сайте. Каждый, кто сыграет в FIFA 22 до 14 января, получит случайную карточку восходящей звезды в режиме Ultimate Team. Эти версии игроков созданы в честь определяющего момента в их карьерах на настоящий момент, после которого мир узнал об их таланте.

В список вошли:

  • Килиан Мбаппе — 86
  • Фил Фоден — 85
  • Тео Эрнандес — 85
  • Кристиан Пулишич — 83
  • Джуд Белингем — 81
  • Эдуарду Камавинга — 81

Пользователи, сыгравшие в FIFA 22 до 14 января, получат набор с одним из этих игроков уже 15 декабря. С полной информацией об акции можно ознакомиться здесь. Примечательно, что карточка Килиана Мбаппе хуже его нынешней, а у остальных футболистов — наоборот.

Ранее в FIFA 22 Ultimate Team стартовал ивент NUMBERSUP — в игре появились новые версии футболистов. У них будут развиваться определённые характеристики в зависимости от выбранной модели бутс adidas.

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