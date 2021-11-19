Battlefield 2042 поступила в продажу на ПК и консолях

19 ноября в 11:00 мск состоялся выход стандартной версии Battlefield 2042. До этого проект неделю находился в раннем доступе для подписчиков сервисов EA Play и Xbox Game Pass, а также покупателей золотого и ультимативного изданий.

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Ранее для игры вышел первый патч — он исправил лишь часть проблем. Два крупных патча со множеством изменений выйдут в ближайший месяц.