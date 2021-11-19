Battlefield 2042 поступила в продажу на ПК и консолях
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19 ноября в 11:00 мск состоялся выход стандартной версии Battlefield 2042. До этого проект неделю находился в раннем доступе для подписчиков сервисов EA Play и Xbox Game Pass, а также покупателей золотого и ультимативного изданий.
Steam
- Cтандартное издание — 3499 рублей
- Золотое издание — 5499 рублей
- Ультимативное издание — 6999 рублей
PlayStation Store
- Стандартное издание (PS4) — 4899 рублей
- Стандартное издание (PS5) — 5499 рублей
- Золотое издание — 7499 рублей
- Ультимативное издание — 8999 рублей
Xbox Store
- Стандартное издание (Xbox One) — $ 59,99 (4500 рублей)
- Стандартное издание (Xbox Series) — $ 69,99 (5200 рублей)
- Золотое издание — $99,99 (7400 рублей)
- Ультимативное издание — $ 119,99 (8900 рублей)
Ранее для игры вышел первый патч — он исправил лишь часть проблем. Два крупных патча со множеством изменений выйдут в ближайший месяц.
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