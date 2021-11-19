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Cyberpunk 2077 тизерят для Xbox Game Pass? CD Projekt отвергает сведения

Cyberpunk 2077 тизерят для Xbox Game Pass? CD Projekt отвергает сведения
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Недавно на консолях Xbox полноценно запустили Xbox Cloud Gaming (но не в России), а зоркие игроки обратили внимание на кадр из Cyberpunk 2077 в рекламном ролике облачного сервиса.

Это сразу же породило череду предположений, что вскоре скандальная ролевая игра появится в Xbox Game Pass. И ведь это действительно не исключено, учитывая скорую годовщину и партнёрство CD Projekt и Microsoft. Пока разработчики и издатель не прокомментировали ситуацию.

Обновление. CD Projekt отвергла скорое появление Cyberpunk 2077 в Game Pass.

Xbox Cloud Gaming позволяет запускать игры из Xbox Game Pass без надобности загружать их, а для доступа к сервису требуется подписка Xbox Game Pass Ultimate. При этом владельцы Xbox One уже сейчас благодаря XCG могут сыграть в эксклюзивы Xbox Series вроде Recompile, The Medium и The Riftbreaker.

Cyberpunk 2077 вышла год назад, став одним из самых громких провалов среди крупнобюджетных релизов. Разработчикам не удалось сдержать множество обещаний, да ещё и версии для консолей оказались попросту ужасными.

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