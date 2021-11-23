В FIFA 22 Ultimate Team можно сыграть против состава Гарри Кейна

EA Sports анонсировала новый челлендж в режиме Squad Battles в FIFA 22 Ultimate Team. В этот раз для игры против доступен состав Гарри Кейна — в него вошли Зинедин Зидан, Бобби Мур, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Его команда будет играть в специальной форме, стилизованной под «Чёрную пятницу».

Squad Battles — отдельный режим в FIFA 22 Ultimate Team. В нём пользователи играют против составов других игроков и знаменитостей под управлением ботов. Раз в неделю игроки получают награды: чем больше побед, тем лучше призы.

Герой хет-трика Гарри Кейн меняет игру на поле и за его пределами.



Вы можете сразиться с его футбольным отрядом Black Friday в течение ограниченного времени в FIFA 22 Ultimate Team.

Сыграть против состава Кейна можно будет до 29 ноября. За победу можно получить до 2000 очков режима Squad Battles.

Также в декабре EA раздаст карточку восходящей звезды. Для этого нужно хоть раз зайти в FIFA 22 до 14 января. В списке наград есть Килиан Мбаппе, Фил Фоден и другие футболисты.