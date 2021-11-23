Художник разрисовал геймпад от PS5 в стиле древней японской гравюры

На сегодняшний день у геймпада DualSense есть три официальных цветовых варианта — белый, чёрный и красный. Sony пока не спешит увеличивать количество расцветок, зато умелые игроки превращают свои контроллеры в холст.
Пользователь Reddit под ником richaysambuca показал, как разрисовал свой DualSense в стиле японской живописи. За основу были взяты два цвета — светло-голубой и кремовый. Энтузиаст изобразил на геймпаде морскую волну, перетекающую на сенсорную панель. Также можно увидеть небольшую лодку.
Автор вдохновлялся гравюрой Большой волны в Канагаве японского художника Кацусики Хокусая. Произведение считается одним из самых известных и популярных внутри Японии и за её пределами. По словам richaysambuca, теперь это его любимый контроллер.
22 ноября в сети обнаружили патент Sony на съёмные панели для PS5. Похоже, скоро компания начнёт продавать официальные детали для консоли, чего и ждут многие игроки.
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