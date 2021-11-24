Анонс «В тылу врага 2» — культовая стратегия возвращается. Всё, что нужно знать

Студия Best Way и 1C Entertainment анонсировали продолжение знаменитой стратегической серии про Вторую мировую войну — «В тылу врага 2».
В этот раз разработчики обещают сосредоточиться на геймплее, сюжетной кампании из малоизвестных историй, полностью переработать мультиплеер и ввести расширенную поддержку модификаций.
В игре будут 3 разные стороны конфликта:
- СССР
- Союзники
- Германия
Сюжетная составляющая поделена на две стороны: союзную и российскую. За немецкую сторону будут отдельные миссии, основанные на исторических событиях. Кампанию можно пройти в кооперативе аж до пяти человек.
Мультиплеер полностью переботали. Появится поддержка настраиваемых лобби, выделенные сервера и рейтинговые матчи. Причём рейтинг делится на две части: одиночный и командный. В игре также появятся таблица лидеров и полноценные лиги. Разработчики рассказали, что очень плотно работают над балансом, чтобы в игре не было только одной выигрышной тактики. По словам создателей, в стратегии будет более 300 видов техники и около 45 батальонов.
Вот что говорит генеральный директор 1C Entertainment Николай Барышников:
С Men of War 2 мы делаем основной упор на увлекательную сюжетную кампанию, захватывающие сетевые и кооперативные режимы, молниеносное принятие решений и историческую точность.
Мы хотим предоставить игрокам максимально аутентичный и интересный опыт от следующей части знаменитой серии. Благодаря полностью разрушаемому окружению, большому выбору юнитов и полной поддержке модов будущие командиры смогут погрузиться во Вторую мировую войну как никогда прежде.
У проекта также появится поддержка модификаций. Разработчики рассказали, что благодаря модам из игры можно будет создать проект про совершенно другой военный конфликт.
«В тылу врага 2» выйдет в 2022 году только на ПК. Среди магазинов будет и Steam.
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