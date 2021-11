Resident Evil Village признали лучшей игрой 2021 года на Golden Joysticks Awards

В 2021-м награду «Игра года» от премии Golden Joysticks Awards выиграла Resident Evil Village.

Хоррор сумел обогнать сборник ремастеров Mass Effect, Metroid Dread, Ratchet & Clank: Rift Apart и кооперативный экшен It Takes Two. Игра также победила в номинации «Лучший звук» и стала лучшей игрой для PlayStation.

Компания Capcom тоже получила статуэтку «Студия года». В этом году издатель также выпустил следующую часть Monster Hunter c подзаголовком Rise. Экшен появился только на Nintendo Switch, однако 12 января 2022 года он выйдет на ПК.

На премии подвели и другие итоги. Лучшей игрой всех времён и народов была названа Dark Souls. Она обошла оригинальную DOOM и The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Самой ожидаемой новинкой тоже стал продукт From Software — награду получила Elden Ring. Релиз экшена запланирован на 22 февраля 2022 года.