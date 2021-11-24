Resident Evil Village признали лучшей игрой 2021 года на Golden Joysticks Awards

В 2021-м награду «Игра года» от премии Golden Joysticks Awards выиграла Resident Evil Village.
Хоррор сумел обогнать сборник ремастеров Mass Effect, Metroid Dread, Ratchet & Clank: Rift Apart и кооперативный экшен It Takes Two. Игра также победила в номинации «Лучший звук» и стала лучшей игрой для PlayStation.
Компания Capcom тоже получила статуэтку «Студия года». В этом году издатель также выпустил следующую часть Monster Hunter c подзаголовком Rise. Экшен появился только на Nintendo Switch, однако 12 января 2022 года он выйдет на ПК.
На премии подвели и другие итоги. Лучшей игрой всех времён и народов была названа Dark Souls. Она обошла оригинальную DOOM и The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Самой ожидаемой новинкой тоже стал продукт From Software — награду получила Elden Ring. Релиз экшена запланирован на 22 февраля 2022 года.
- 24 ноября 2021
-
05:01
-
03:12
-
03:01
-
02:46
-
02:25
-
02:14
-
01:45
-
01:17
- 23 ноября 2021
-
22:31
-
21:14
-
20:57
-
20:29
-
20:09
-
19:41
-
19:28
-
19:21
-
19:02
-
18:28
-
18:12
-
18:09
-
17:54
-
17:45
-
17:29
-
17:21
-
17:03
-
16:49
-
16:35
-
16:22
-
16:08
-
15:47
-
15:25
-
15:12
-
15:05
-
15:02
-
14:55