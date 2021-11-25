Он выглядит как живой: игроки поражены уровнем графики NBA 2K22

Пользователь Reddit под псевдонимом Bizzyguy поделился своим скриншотом из баскетбольного симулятора NBA 2K22. В названии он указал, что графика совершила невероятный скачок за последнее время. Скриншот в высоком разрешении можно посмотреть здесь.
Игроки в комментариях поразились уровнем графики. Некоторые сообщили, что спутали скриншот с настоящей фотографией. По их словам, графику выдают лишь швы на шортах и место соприкосновения пальцев с мячом. Стоит отметить, что это не кадр из ролика, а графика в реальном времени, доступная в режиме повтора.
Несмотря на впечатляющий уровень детализацию, саму NBA 2K22 игроки называют проходной частью серии. Пользователи критикуют проект за обилие микроплатежей, кучу читеров и отсутствие значимых нововведений по сравнению с прошлой игрой во франшизе.
- 25 ноября 2021
-
11:35
-
11:00
-
10:32
-
09:58
-
09:37
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
07:26
-
03:00
-
02:24
- 24 ноября 2021
-
21:34
-
21:22
-
20:11
-
19:42
-
18:44
-
18:37
-
18:09
-
18:01
-
17:30
-
17:17
-
16:04
-
15:15
-
15:09
-
14:30
-
14:07
-
14:01
-
13:31
-
13:18
-
12:55
-
12:50
-
12:04
-
11:21
-
10:54
-
10:33