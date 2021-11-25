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Он выглядит как живой: игроки поражены уровнем графики NBA 2K22

Он выглядит как живой: игроки поражены уровнем графики NBA 2K22
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Пользователь Reddit под псевдонимом Bizzyguy поделился своим скриншотом из баскетбольного симулятора NBA 2K22. В названии он указал, что графика совершила невероятный скачок за последнее время. Скриншот в высоком разрешении можно посмотреть здесь.

Игроки в комментариях поразились уровнем графики. Некоторые сообщили, что спутали скриншот с настоящей фотографией. По их словам, графику выдают лишь швы на шортах и место соприкосновения пальцев с мячом. Стоит отметить, что это не кадр из ролика, а графика в реальном времени, доступная в режиме повтора.

Несмотря на впечатляющий уровень детализацию, саму NBA 2K22 игроки называют проходной частью серии. Пользователи критикуют проект за обилие микроплатежей, кучу читеров и отсутствие значимых нововведений по сравнению с прошлой игрой во франшизе.

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