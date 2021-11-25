Через неделю в Epic Games Store бесплатно раздадут Dead by Daylight
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В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 2 декабря можно забрать симулятор охоты theHunter: Call of the Wild.
Игра представляет собой один из самых реалистичных симуляторов охоты. Разработчики подготовили для игроков 13 тысяч гектаров пространства, чтобы изучение территории было масштабным и интересным. Охотиться на различных животных можно как в одиночку, так и вместе с друзьями. Также есть разные сетевые режимы.
Со 2 декабря бесплатные лоты займут головоломка while True: learn() и сетевой экшен Dead by Daylight, который стал очень популярным у стримеров и игроков.
Авторы Forza Horizon 5 заблокировали игрока за то, что он создал несколько ливрей с обнажёнными девушками. Бан пользователя снимется 31 декабря 9999 года.
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