Фото: игроки хотят в Apex Legends футуристичную карту с небоскрёбами

В Apex Legends много локаций. Они отличаются разнообразием и качеством находимого снаряжения. Однако игрокам не хватает в шутере пары деталей — футуристичной карты и небоскрёбов.
Пользователь Reddit под ником wing6781 создал обсуждение на эту тему. Он считает, что разработчики в любом случае проделывают огромную работу, но будущая карта в Apex могла бы развить научно-фантастическую тематику шутера. В качестве примера игрок взял арт из игры Remember Me.
В комментариях аудитория поддержала выбор. Многие считают, что некоторые легенды действительно отлично подойдут для локации с небоскрёбами. Например, у Бладхаунда есть способности к выслеживанию следов врагов, а Рэйф может создавать порталы. Вертикальный геймплей смог бы раскрыть легенд с другой стороны.
16 ноября датамайнеры нашли в файлах игры упоминание некстген-версий шутера. Они могут выйти в начале 2022 года после окончания сезона «Побег». Apex Legends доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
- 29 ноября 2021
-
15:51
-
15:37
-
15:25
-
14:38
-
14:30
-
13:34
-
13:10
-
11:52
-
11:19
-
11:00
-
10:54
-
10:43
-
10:14
-
09:41
-
09:16
-
08:56
-
08:31
-
02:52
- 28 ноября 2021
-
19:26
-
19:17
-
19:01
-
17:35
-
17:20
-
16:20
-
15:38
-
15:04
-
14:17
-
13:52
-
13:22
-
13:08
- 27 ноября 2021
-
19:36
-
18:54
-
18:17
-
17:46
-
16:05