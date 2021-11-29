Фото: игроки хотят в Apex Legends футуристичную карту с небоскрёбами

В Apex Legends много локаций. Они отличаются разнообразием и качеством находимого снаряжения. Однако игрокам не хватает в шутере пары деталей — футуристичной карты и небоскрёбов.

Пользователь Reddit под ником wing6781 создал обсуждение на эту тему. Он считает, что разработчики в любом случае проделывают огромную работу, но будущая карта в Apex могла бы развить научно-фантастическую тематику шутера. В качестве примера игрок взял арт из игры Remember Me.

В комментариях аудитория поддержала выбор. Многие считают, что некоторые легенды действительно отлично подойдут для локации с небоскрёбами. Например, у Бладхаунда есть способности к выслеживанию следов врагов, а Рэйф может создавать порталы. Вертикальный геймплей смог бы раскрыть легенд с другой стороны.

16 ноября датамайнеры нашли в файлах игры упоминание некстген-версий шутера. Они могут выйти в начале 2022 года после окончания сезона «Побег». Apex Legends доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.