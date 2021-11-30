У Steam Deck не будет эксклюзивных игр

Valve часто спрашивают, получит ли Steam Deck эксклюзивные игры. Это помогло бы подчеркнуть индивидуальность устройства и обеспечить некоторое преимущество перед конкурентами. Компания ответила, что не заинтересована в этом.

По словам представителей Valve, Steam Deck не получит эксклюзивов, поскольку это портативный ПК, и игры на нём должны запускаться таким же образом, как на обычном ПК.

Что интересно, по данным инсайдеров, сама Valve при этом работает над игрой для Steam Deck — тактической стратегией во вселенной Half-Life, которая покажет портативную ПК-консоль с лучшей стороны. Однако проект не станет эксклюзивом платформы.

14 ноября Valve раскрыла технические особенности Steam Deck. Стало известно, что основной стал чипсет AMD Aerith, а четырехъядерный процессор будет работать на частоте в диапазоне 2,4-3,5 ГГц. Также в устройстве будет аналог NVIDIA DLSS, только от AMD.

Изначально портативный ПК должен был выйти в декабре 2021 года, однако из-за дефицита комплектующих релиз отложили до февраля 2022-го.

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