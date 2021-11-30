Раскрыта новая карта Call of Duty: Warzone со всеми 15 местами

Разработчики Call of Duty: Warzone опубликовали в социальных сетях изображение полной новой карты для Call of Duty: Warzone — «Кальдера». Судя по нему, на ней будет 15 локаций.

Зона новой локации традиционно поделена на локации. Размеры каждой из них получились примерно одинаковыми, но большую территорию занимают поля.

Все локации карты «Кальдера»

Арсенал

Доки

Взлётная полоса

Руины

Горнодобывающая промышленность

Вершина

Плацдарм

Деревня

Лагуна

Аэродром

Поля

Субмарина

Электростанция

Столица

Курорт

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