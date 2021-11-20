Районы новой карты Call of Duty: Warzone показали на визитных карточках

Вчера разработчики Call of Duty: Warzone перенесли интеграцию с Vanguard и запуск первого сезона на неделю — со 2 на 9 декабря. Тогда в королевской битве появится новая карта «Кальдера», достопримечательности которой раскроют на визитных карточках.
По информации издания Polygon, карточки появятся только на следующей неделе для события «Секреты Тихого океана», однако ProRebornYT и charlieINTEL уже показали их в «Твиттере».
На карточках видны разнообразные районы Кальдеры. В Гостеприимном курорте расположен большой отель, в котором будет много комнат с сундуками. На улице Марина видно транспорт и театр. В Доме в раю стоят несколько мелких деревянных зданий с окошками. Также в Кальдере появится пляж с сокровищами.
Владельцы Call of Duty: Vanguard получат ранний доступ к новой карте Warzone на один день — 8 декабря. В дебютном сезоне появятся новые режимы и оружие, а также состоится полноценный запуск античита Ricochet.
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