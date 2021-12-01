Авторы выживача The Forest объявили дату выхода продолжения игры

Авторы очень успешного выживача на необитаемом острове The Forest представили новый трейлер продолжения игры под названием Sons of the Forest. В нём разработчики объявили дату выхода — проект поступит в продажу 20 мая 2022 года на ПК.
Sons of the Forest во многом будет походить на оригинал: игрок также оказывается на необитаемом острове, добывает ресурсы, строит укрепления и сражается. Судя по всему, играть можно будет в кооперативе с другом.
Однако есть и серьёзные отличия: враги стали походить на настоящих монстров, а в игре появится множество видов оружия: от электрической дубинки до автоматов и дробовиков. На некоторых кадрах сиквел очень похож на последние части Resident Evil — очень достойный результат для независимой студии.
Оригинальная The Forest вышла в раннем доступе Steam в мае 2014 года, а полноценный релиз состоялся в апреле 2018 года. За время разработки авторы добавили полноценный сюжет в духе сериала «Остаться в живых» и добавили множество новых предметов. На данный момент у выживача высочайшие рейтинги на платформе от Valve — игру рекомендуют 95% пользователей на основе более чем 270 тысяч обзоров.
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