Список бесплатных игр для PS Plus на декабрь утёк во второй раз

Недавняя информация с сайта Dealabs по поводу бесплатных игр PS Plus на декабрь подтвердилась. Немецкое подразделение PlayStation раньше времени опубликовало список игр, которые станут доступны по подписке уже 7 декабря.

В список бесплатных игр по подписке PS Plus вошли:

Godfall: Challenger Edition (PS4 и PS5) — вышедший в 2020 году лутер-слэшер в фэнтезийном сеттинге. Игра вышла на старте PS5, однако все отзывы о ней смешанные.

(PS4 и PS5) — вышедший в 2020 году лутер-слэшер в фэнтезийном сеттинге. Игра вышла на старте PS5, однако все отзывы о ней смешанные. Mortal Shell (PS4) — очередная наследница Dark Souls. В ней нужно сражаться с боссами и прокачивать персонажа. Однако у Mortal Shell есть одна особенность — протагонист может превращаться в неуязвимый камень.

(PS4) — очередная наследница Dark Souls. В ней нужно сражаться с боссами и прокачивать персонажа. Однако у Mortal Shell есть одна особенность — протагонист может превращаться в неуязвимый камень. LEGO DC Super-Villains (PS4) — игра в жанре LEGO, в которой предстоит играть за суперзлодеев вселенной DC.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!