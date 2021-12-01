Список бесплатных игр для PS Plus на декабрь утёк во второй раз
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Недавняя информация с сайта Dealabs по поводу бесплатных игр PS Plus на декабрь подтвердилась. Немецкое подразделение PlayStation раньше времени опубликовало список игр, которые станут доступны по подписке уже 7 декабря.
В список бесплатных игр по подписке PS Plus вошли:
- Godfall: Challenger Edition (PS4 и PS5) — вышедший в 2020 году лутер-слэшер в фэнтезийном сеттинге. Игра вышла на старте PS5, однако все отзывы о ней смешанные.
- Mortal Shell (PS4) — очередная наследница Dark Souls. В ней нужно сражаться с боссами и прокачивать персонажа. Однако у Mortal Shell есть одна особенность — протагонист может превращаться в неуязвимый камень.
- LEGO DC Super-Villains (PS4) — игра в жанре LEGO, в которой предстоит играть за суперзлодеев вселенной DC.
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