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Список бесплатных игр для PS Plus на декабрь утёк во второй раз

Список бесплатных игр для PS Plus на декабрь утёк во второй раз
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Недавняя информация с сайта Dealabs по поводу бесплатных игр PS Plus на декабрь подтвердилась. Немецкое подразделение PlayStation раньше времени опубликовало список игр, которые станут доступны по подписке уже 7 декабря.

В список бесплатных игр по подписке PS Plus вошли:

  • Godfall: Challenger Edition (PS4 и PS5) — вышедший в 2020 году лутер-слэшер в фэнтезийном сеттинге. Игра вышла на старте PS5, однако все отзывы о ней смешанные.
  • Mortal Shell (PS4) — очередная наследница Dark Souls. В ней нужно сражаться с боссами и прокачивать персонажа. Однако у Mortal Shell есть одна особенность — протагонист может превращаться в неуязвимый камень.
  • LEGO DC Super-Villains (PS4) — игра в жанре LEGO, в которой предстоит играть за суперзлодеев вселенной DC.

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