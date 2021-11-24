Утёк список бесплатных игр на декабрь 2021 года для PS Plus
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Сайт Dealabs раньше времени назвал игры, которые Sony раздаст подписчикам PS Plus в декабре. Ранее портал сливал достоверные раздачи на сентябрь и октябрь. Если верить данным, то игрокам будут доступны:
- Godfall: Challenger Edition (PS4 и PS5) — вышедший в 2020 году лутер-слэшер в фэнтезийном сеттинге. Игра вышла на старте PS5, однако все отзывы о ней смешанные. Издание Challenger ещё не вышло. Вероятно, авторы RPG готовят его для выпуска в PS Plus.
- Mortal Shell (PS4) представляет собой очередную наследницу Dark Souls. В ней нужно сражаться с боссами и прокачивать персонажа. Однако у Mortal Shell есть одна особенность — протагонист может превращаться в неуязвимый камень.
- LEGO DC Super-Villains (PS4) — игра в жанре LEGO, в которой предстоит играть за суперзлодеев вселенной DC.
Официально представить декабрьские игры для PS Plus должны уже на следующей неделе, 1 декабря. Раздача же начнётся аж 7-го числа. При этом неизвестно, стоит ли ждать три бонусные игры для шлемов виртуальной реальности, как это было в ноябре.
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