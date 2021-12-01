Создатели «Ведьмака» выпустят титановые часы по Cyberpunk 2077 за 37 000 рублей

CD Projekt RED совместно с компанией Blonie анонсировали титановые часы T-2077. Они выполнены в стиле Cyberpunk 2077 — корпус сделан из титана, а в центре красуется циферблат, под которым можно увидеть логотип экшена.

Предзаказы на часы уже открыты. Стоимость — $ 499 (примерно 37 000 рублей). Чтобы покупатели чувствовали гаджет индивидуальным, каждому выдадут NFT-сертификат, который подтвердит подлинность часов и подчеркнёт их уникальность.

На устройство действует гарантия в два года, так что при поломке можно будет сообщить о неисправности и вернуть деньги. Поставки часов планируется организовать в июне 2022 года.

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