Новые автомобили и рождественская атмосфера: детали ближайших обновлений Forza Horizon 5
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Разработчики Forza Horizon 5 провели трансляцию, на которой рассказали о ближайших обновлениях игры. Авторы добавят несколько десятков машин, новые предметы, а также обновят карту под рождественскую стилистику. Обновление разделили на две части: Series 2 и Series 3.
В ближайших обновлениях появятся:
- 24 новых автомобиля. Их можно будет получить в рамках прохождения заданий, приобрести во внутриигровом магазине или получить с помощью сервиса Car Pass;
- Множество новых предметов, включая гудки для автомобилей;
- Рождественские элементы: заснеженные ёлки, катки и другие декорации;
- Возможность дарить игрокам подарки. Как только их число доберётся до определённого количества, всё игровое сообщество получит секретный автомобиль;
- Новые фестивальные режимы и испытания.
Разработчики подтвердили, что плотно работают над исправлением багов. В основном это касается вылетов в мультиплеере и ошибок при загрузке сохранений.
Обновления с новым контентом выйдут «уже совсем скоро». Forza Horizon 5 также участвует в голосовании за Игру года на The Game Awards 2021. Участвовать может любой желающий.
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