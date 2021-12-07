Новые автомобили и рождественская атмосфера: детали ближайших обновлений Forza Horizon 5

Разработчики Forza Horizon 5 провели трансляцию, на которой рассказали о ближайших обновлениях игры. Авторы добавят несколько десятков машин, новые предметы, а также обновят карту под рождественскую стилистику. Обновление разделили на две части: Series 2 и Series 3.

В ближайших обновлениях появятся:

24 новых автомобиля. Их можно будет получить в рамках прохождения заданий, приобрести во внутриигровом магазине или получить с помощью сервиса Car Pass;

Множество новых предметов, включая гудки для автомобилей;

Рождественские элементы: заснеженные ёлки, катки и другие декорации;

Возможность дарить игрокам подарки. Как только их число доберётся до определённого количества, всё игровое сообщество получит секретный автомобиль;

Новые фестивальные режимы и испытания.

Разработчики подтвердили, что плотно работают над исправлением багов. В основном это касается вылетов в мультиплеере и ошибок при загрузке сохранений.

Обновления с новым контентом выйдут «уже совсем скоро». Forza Horizon 5 также участвует в голосовании за Игру года на The Game Awards 2021. Участвовать может любой желающий.

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