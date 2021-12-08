В Horizon Zero Dawn на ПК добавили DLSS и FidelityFX от AMD

Авторы Horizon Zero Dawn выпустили для ПК-версии патч 1.11. С его выходом в игре появились технологии DLSS от NVIDIA и FidelityFX Super Resolution от AMD. Также разработчики исправили некоторые ошибки и улучшили интерфейс.

Guerrilla Games добавила технологию AMD, поскольку она поддерживает более старые модели видеокарт, чем DLSS. Однако разработка Super Resolution пришла на смену технологии CAS. Она работает стабильнее и улучшает производительность.

Также были внесены некоторые изменения в интерфейс для полноценной работы новых технологий. Ещё авторы исправили множество багов, включая загрузочные экраны, шейдеры и некоторые подвисания.

Horizon Zero Dawn доступна на ПК и PS4. Сейчас в разработке находится Horizon Forbidden West, которая выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5.

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